Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы
МИНСК, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал воровством и бандитизмом намерения Запада использовать в своих целях замороженные российские золотовалютные резервы (ЗВР) за рубежом. "Уже дошли до воровства - возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Но они же (Запад - ред.) всегда были за то, чтобы мы золотовалютные резервы хранили где? Если у нас дома ЗВР - это не ЗВР, надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки, в солидные государства. Вывезли. И что? Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным", - заявил Лукашенко. Президент Белоруссии заявил, что международное право "уже давно рассыпалось". "Бандитизм и воровство - на это надо как-то реагировать", - отметил белорусский лидер на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Конференция проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.
