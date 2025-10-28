Экс-глава департамента СКФО МЭР оформлял имущество на родственников

https://1prime.ru/20251028/mer-864001817.html

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бывший директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игорь Храновский оформлял имущество на родственников и доверенных лиц, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В ходе проверки установлено, что Храновский с целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода приобретал имущество, которое регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали его родственники и доверенные лица, а также для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества в договорах умышленно и кратно занижал его стоимость", - сказано в документах. Там отмечается, что Храновский приобрел и зарегистрировал на брата своей супруги земельный участок площадью 2 879 квадратных метров в Одинцовском районе Подмосковья и находящийся на нем жилой дом площадью 674,2 квадратных метра. Позднее тот по договору дарения передал дом своей сестре - жене Храновского. В суде он настаивал, что самостоятельно купил дом и передал сестре, чтобы дом не считался совместно нажитым имуществом и у нее был свой доход, но суд ему не поверил. Также имущество регистрировалось на мать и бывшую жену Храновского. В итоге суд изъял в доход государства этот участок с домом, три нежилых помещения в Москве, семь автомобилей, часть которых была зарегистрирована на номинальных владельцев, и наличные деньги, изъятые при обыске. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Храновский - фигурант дела бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Также на скамье подсудимых находятся его брат Юрий Кайшев и экс-генеральный директор молочного комбината Константин Сухарев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ранее Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество Кайшева и его родственников, в том числе Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий "Елизавета - Минеральные воды", агрофирму "Село имени Г. В. Кайшева" и другие объекты недвижимости.

