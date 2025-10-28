https://1prime.ru/20251028/mosgorsud-864001139.html

Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского

Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского - 28.10.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества Храновского

Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества экс-директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T04:39+0300

2025-10-28T04:39+0300

2025-10-28T04:39+0300

россия

экономика

рф

москва

московская область

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864001139.jpg?1761615594

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным решение о конфискации имущества экс-директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила решение без изменения", - сказано в материалах. Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты. Ранее суд изъял в доход государства земельный участок площадью почти 30 соток в Одинцовском районе Подмосковья и дом площадью 674,2 квадратного метра, три нежилых помещения в Москве, семь автомобилей, часть которых была зарегистрирована на номинальных владельцев, и наличные деньги в рублях и валюте, изъятые при обыске. В документах указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. Суд посчитал задекларированные доходы Храновского и его супруги и пришел к выводу, что они не могли накопить на такое имущество. "Ответчики осуществляли расходы, связанные с приобретением иного имущества, приобретением предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, что исключало возможность накопления и аккумулирования ими денежных средств", - указано в материалах. О разоблачении группировки из чиновников Минэкономразвития и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Храновский - фигурант дела бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Также на скамье подсудимых находятся его брат Юрий Кайшев и экс-гендиректор молочного комбината Константин Сухарев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), части 4 статьи 158 УК РФ (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ранее Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество Кайшева и его родственников, в том числе Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий "Елизавета - Минеральные воды", агрофирму "Село им. Г. В. Кайшева" и другие объекты недвижимости.

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, московская область, фсб