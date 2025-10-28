https://1prime.ru/20251028/nabiullina-864006246.html

Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки ЦБ

Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки ЦБ - 28.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки ЦБ

28.10.2025

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. По прогнозу Банка России, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", - сказала она.

рф

2025

Новости

