Набиуллина рассказала о последствия скоропалительного снижения ставки ЦБ
Набиуллина рассказала о последствия скоропалительного снижения ставки ЦБ - 28.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о последствия скоропалительного снижения ставки ЦБ
Скоропалительные снижение ключевой ставки ЦБ РФ перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T10:02+0300
2025-10-28T10:02+0300
2025-10-28T10:02+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Скоропалительные снижение ключевой ставки ЦБ РФ перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Понимаю, что бизнесу не просто в этот период, особенно малому, среднему и сильно закредитованному, и призывы снизить ключевую ставку побыстрее, они, конечно, тоже совершенно понятны. Но наша оценка показывает, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс, и нам пришлось бы уже весь пройденный путь проходить заново", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы."Подчеркну еще один важный момент: процентные ставки, они, конечно, следуют за нашей ключевой ставкой, но при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими вне зависимости от ключевой ставки", - добавила глава ЦБ РФ.По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле.
Набиуллина рассказала о последствия скоропалительного снижения ставки ЦБ
Набиуллина: скоропалительное снижение ставки ЦБ перечеркнет весь прогресс по инфляции