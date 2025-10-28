https://1prime.ru/20251028/nabiullina-864007419.html

Набиуллина рассказала о последствия скоропалительного снижения ставки ЦБ

Набиуллина рассказала о последствия скоропалительного снижения ставки ЦБ

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Скоропалительные снижение ключевой ставки ЦБ РФ перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Понимаю, что бизнесу не просто в этот период, особенно малому, среднему и сильно закредитованному, и призывы снизить ключевую ставку побыстрее, они, конечно, тоже совершенно понятны. Но наша оценка показывает, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс, и нам пришлось бы уже весь пройденный путь проходить заново", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы."Подчеркну еще один важный момент: процентные ставки, они, конечно, следуют за нашей ключевой ставкой, но при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими вне зависимости от ключевой ставки", - добавила глава ЦБ РФ.По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле.

