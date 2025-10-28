https://1prime.ru/20251028/peskov--864012125.html
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России - 28.10.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России
Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T13:03+0300
2025-10-28T13:03+0300
2025-10-28T13:03+0300
энергетика
венгрия
рф
сша
дмитрий песков
виктор орбан
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
https://1prime.ru/20251028/peskov-864011980.html
венгрия
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, рф, сша, дмитрий песков, виктор орбан, дональд трамп, россия
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Дональд Трамп, РОССИЯ
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России
Песков: энергоносители РФ конкурентоспособны на рынке мира, это объясняет интерес Венгрии