Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России - 28.10.2025
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России
2025-10-28T13:03+0300
2025-10-28T13:03+0300
13:03 28.10.2025
 
Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.
Песков: российские энергоносители привлекательны и конкурентоспособны
Заголовок открываемого материала