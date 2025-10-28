https://1prime.ru/20251028/peskov--864012125.html

Песков рассказал, почему Венгрия заинтересована в энергоносителях из России

Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские энергоносители конкурентоспособны на мировом рынке, этим объясняется интерес к ним Венгрии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе предстоящего визита в США намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом санкции, введенные против российской нефти, без энергоносителей из России цены в Венгрии на них взлетят.

2025

