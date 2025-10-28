Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов - 28.10.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов - 28.10.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов
Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в...
2025-10-28T05:01+0300
2025-10-28T05:01+0300
бизнес
экономика
россия
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864001641.jpg?1761616866
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в период нереста и согласовываются с профильными регуляторами, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Безусловно, строительство таких объектов влияет на миграцию рыбы. Поэтому всегда, когда создаются инфраструктурные проекты, связанные с водными объектами, это согласовывается с Федеральным агентством по рыболовству", - сказал он. Он добавил, что также предприятиями осуществляются компенсационные мероприятия в виде выпуска мальков рыб. "Устанавливаются определенные ограничения для таких объектов во время строительства, чтобы этого не происходило именно в периоды нереста", - пояснил глава ведомства. При строительстве такой инфраструктуры учитывается много различных факторов, которые позволяют нивелировать негативные эффекты и не допустить деградацию популяции, отметил Шестаков.
бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Росрыболовство
05:01 28.10.2025
 
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов

Росрыболовство: строительство газопроводов влияет на миграцию рыбы

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в период нереста и согласовываются с профильными регуляторами, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Безусловно, строительство таких объектов влияет на миграцию рыбы. Поэтому всегда, когда создаются инфраструктурные проекты, связанные с водными объектами, это согласовывается с Федеральным агентством по рыболовству", - сказал он.
Он добавил, что также предприятиями осуществляются компенсационные мероприятия в виде выпуска мальков рыб.
"Устанавливаются определенные ограничения для таких объектов во время строительства, чтобы этого не происходило именно в периоды нереста", - пояснил глава ведомства.
При строительстве такой инфраструктуры учитывается много различных факторов, которые позволяют нивелировать негативные эффекты и не допустить деградацию популяции, отметил Шестаков.
 
Заголовок открываемого материала