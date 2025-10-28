Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов

https://1prime.ru/20251028/rosrybolovstvo-864001641.html

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в период нереста и согласовываются с профильными регуляторами, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Безусловно, строительство таких объектов влияет на миграцию рыбы. Поэтому всегда, когда создаются инфраструктурные проекты, связанные с водными объектами, это согласовывается с Федеральным агентством по рыболовству", - сказал он. Он добавил, что также предприятиями осуществляются компенсационные мероприятия в виде выпуска мальков рыб. "Устанавливаются определенные ограничения для таких объектов во время строительства, чтобы этого не происходило именно в периоды нереста", - пояснил глава ведомства. При строительстве такой инфраструктуры учитывается много различных факторов, которые позволяют нивелировать негативные эффекты и не допустить деградацию популяции, отметил Шестаков.

