https://1prime.ru/20251028/rosrybolovstvo-864001641.html
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов - 28.10.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов
Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T05:01+0300
2025-10-28T05:01+0300
2025-10-28T05:01+0300
бизнес
экономика
россия
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864001641.jpg?1761616866
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в период нереста и согласовываются с профильными регуляторами, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Безусловно, строительство таких объектов влияет на миграцию рыбы. Поэтому всегда, когда создаются инфраструктурные проекты, связанные с водными объектами, это согласовывается с Федеральным агентством по рыболовству", - сказал он.
Он добавил, что также предприятиями осуществляются компенсационные мероприятия в виде выпуска мальков рыб.
"Устанавливаются определенные ограничения для таких объектов во время строительства, чтобы этого не происходило именно в периоды нереста", - пояснил глава ведомства.
При строительстве такой инфраструктуры учитывается много различных факторов, которые позволяют нивелировать негативные эффекты и не допустить деградацию популяции, отметил Шестаков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росрыболовство
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Росрыболовство
Росрыболовство рассказало о строительстве подводных объектов
Росрыболовство: строительство газопроводов влияет на миграцию рыбы
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Строительство инфраструктурных подводных объектов, таких как газопроводы, влияет на миграцию рыбы в этом участке, поэтому масштабные работы не проводятся в период нереста и согласовываются с профильными регуляторами, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Безусловно, строительство таких объектов влияет на миграцию рыбы. Поэтому всегда, когда создаются инфраструктурные проекты, связанные с водными объектами, это согласовывается с Федеральным агентством по рыболовству", - сказал он.
Он добавил, что также предприятиями осуществляются компенсационные мероприятия в виде выпуска мальков рыб.
"Устанавливаются определенные ограничения для таких объектов во время строительства, чтобы этого не происходило именно в периоды нереста", - пояснил глава ведомства.
При строительстве такой инфраструктуры учитывается много различных факторов, которые позволяют нивелировать негативные эффекты и не допустить деградацию популяции, отметил Шестаков.