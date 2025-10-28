https://1prime.ru/20251028/sberbank--864011009.html
Сбербанк улучшил прогноз по росту кредитования физлиц
2025-10-28T12:09+0300
экономика
банки
финансы
сбербанк
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году с нуля до 2-4%, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, свой рост в этом сегменте Сбербанк в 2025 году ожидает "лучше сектора".
