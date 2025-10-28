Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году с нуля до 2-4%, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, свой рост в этом сегменте Сбербанк в 2025 году ожидает "лучше сектора".
12:09 28.10.2025
 
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту кредитования физлиц в России в 2025 году с нуля до 2-4%, следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова.
Согласно материалам презентации, свой рост в этом сегменте Сбербанк в 2025 году ожидает "лучше сектора".
