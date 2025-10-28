https://1prime.ru/20251028/sberbank--864011230.html
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста средств юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 2-4%, у себя ожидает "в соответствии с сектором", следует из презентации руководителя финансового блока "Сбера" Тараса Скворцова. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост средств юридических лиц в российских банках в 2025 году на уровне 2-4%, у себя - "в соответствии с сектором". Такой же прогноз был у банка и в июле.
