Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США призвали поддержать сохранение ограничений по ДСНВ - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/ssha-863999337.html
В США призвали поддержать сохранение ограничений по ДСНВ
В США призвали поддержать сохранение ограничений по ДСНВ - 28.10.2025, ПРАЙМ
В США призвали поддержать сохранение ограничений по ДСНВ
Американская Ассоциация по контролю над вооружениями в преддверии 100 дней до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T00:30+0300
2025-10-28T01:32+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863999337.jpg?1761604379
ВАШИНГТОН, 28 окт - ПРАЙМ. Американская Ассоциация по контролю над вооружениями в преддверии 100 дней до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США призвала американцев убедить Белый дом и конгресс поддержать сохранение ограничений, предусмотренных данным соглашением. Ассоциация по контролю над вооружениями 15 октября призвала граждан США повлиять на американского лидера Дональда Трампа и конгресс страны принять предложение президента РФ Владимира Путина по сохранению ограничений ДСНВ после истечения срока действия документа в феврале 2026 года. "Завтра (во вторник - ред.) наступит 100 дней до истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений… Пришло время написать в Белый дом, а также вашему представителю и сенаторам, чтобы призвать их поддержать американо-российское соглашение по продолжению соблюдения действующего ограничений ДСНВ", - говорится в опубликованном обращении ассоциации. Ассоциация подчеркнула, что договор остается последним крупным двусторонним соглашением между Россией и США в области контроля над ядерными вооружениями. Российский лидер 22 сентября заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Путин 10 октября подчеркнул, что нескольких месяцев для договоренностей с Соединенными Штатами по договору будет достаточно, однако отказ американской стороны от предложения по договору будет некритичен для РФ. Как 15 октября подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Трамп до сих пор дал единственный положительный комментарий, что "это хорошая идея". Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл 10 октября сказал РИА Новости, что РФ и США в ближайшее время "крайне важно" формализовать продление действия ограничений ДСНВ, а также начать переговоры по новому соглашению об ограничениях в ядерной сфере. Он уточнил, что эта работа потребует инновационных решений, чтобы справиться со "сложными вопросами", с которыми обе стороны долго боролись.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД
00:30 28.10.2025 (обновлено: 01:32 28.10.2025)
 
В США призвали поддержать сохранение ограничений по ДСНВ

Ассоциация в США снова призвала американцев убедить Белый дом поддержать сохранение ДСНВ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 окт - ПРАЙМ. Американская Ассоциация по контролю над вооружениями в преддверии 100 дней до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США призвала американцев убедить Белый дом и конгресс поддержать сохранение ограничений, предусмотренных данным соглашением.
Ассоциация по контролю над вооружениями 15 октября призвала граждан США повлиять на американского лидера Дональда Трампа и конгресс страны принять предложение президента РФ Владимира Путина по сохранению ограничений ДСНВ после истечения срока действия документа в феврале 2026 года.
"Завтра (во вторник - ред.) наступит 100 дней до истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений… Пришло время написать в Белый дом, а также вашему представителю и сенаторам, чтобы призвать их поддержать американо-российское соглашение по продолжению соблюдения действующего ограничений ДСНВ", - говорится в опубликованном обращении ассоциации.
Ассоциация подчеркнула, что договор остается последним крупным двусторонним соглашением между Россией и США в области контроля над ядерными вооружениями.
Российский лидер 22 сентября заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Путин 10 октября подчеркнул, что нескольких месяцев для договоренностей с Соединенными Штатами по договору будет достаточно, однако отказ американской стороны от предложения по договору будет некритичен для РФ. Как 15 октября подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Трамп до сих пор дал единственный положительный комментарий, что "это хорошая идея".
Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл 10 октября сказал РИА Новости, что РФ и США в ближайшее время "крайне важно" формализовать продление действия ограничений ДСНВ, а также начать переговоры по новому соглашению об ограничениях в ядерной сфере. Он уточнил, что эта работа потребует инновационных решений, чтобы справиться со "сложными вопросами", с которыми обе стороны долго боролись.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАРФДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала