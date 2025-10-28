https://1prime.ru/20251028/uroven-864001323.html

Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Уровень бедности в Италии при правительстве премьера Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие - почти десятая часть всего населения страны не имеет возможности приобрести набор товаров и услуг для покрытия базовых нужд, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы. Джорджа Мелони три года назад стала первым в истории Италии женщиной-премьером. Правительство под ее руководством провело за это время ряд социальных реформ, в результате которых сократился охват граждан, имеющих право на получение государственной финансовой поддержки. В результате вырос показатель абсолютной бедности (указывает на число домохозяйств, доход которых не позволяет приобрести набор базовых товаров и услуг по текущим ценам в стране). Если до ее прихода, в 2021 году, он составлял всего 9%, то за последние три года он вырос на 0,8 процентного пункта, достигнув 9,8%. Это максимальный показатель с 2014 года (более ранних данных нет). При этом уровень относительной бедности, когда потребительские расходы домохозяйства ниже условной черты бедности, за три года вырос до 14,9% всего населения. Это максимальный уровень с 2017 года, когда показатель достигал 15,4%. Несмотря на то, что бедных в стране становится больше, безработных - меньше. Доля незанятого населения в Италии при Мелони сократилась с 4,5% в сентябре 2022 года до 3,5% в августе 2025-го. Одна из причин, почему сокращение безработицы не приводит к снижению бедности, - снижение зарплат. С конца 2021 года по конец прошлого года зарплаты сократились в реальном выражении на 4,3%. В 2024 году кабинет Мелони упразднил ежемесячное пособие для малоимущих, которое выплачивалось с 2019 года. Взамен правительство запустило новую программу, предназначенную лишь для социально уязвимых групп: семей с детьми, людей с инвалидностью и граждан старше 60 лет. Для остальных малоимущих предусмотрена вспомогательная мера, предусматривающая выплату около 350 евро в месяц при обязательном прохождении курсов или поиска работы.

