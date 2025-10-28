https://1prime.ru/20251028/yuan-864007906.html
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до 11,24 рубля
2025-10-28T10:08+0300
2025-10-28T10:08+0300
2025-10-28T10:09+0300
экономика
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 7 копеек, до 11,24 рубля.
