Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до 11,24 рубля

28.10.2025

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до 11,24 рубля

Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 7 копеек, до 11,24 рубля.

