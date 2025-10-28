Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
2025-10-28
2025-10-28T12:18+0300
украина
владимир зеленский
такер карлсон
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон назвал позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры ошибкой. Об этом он заявил в интервью RTVI US."Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой", — сказал он.Карлсон отметил, что конфликт на Украине только разгорается.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент России Владимир Путин отмечал, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы.
украина
украина, владимир зеленский, такер карлсон
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
12:18 28.10.2025
 
Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском

Карлсон назвал позволение нелегитимному Зеленскому вести переговоры ошибкой

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон назвал позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры ошибкой. Об этом он заявил в интервью RTVI US.

"Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой", — сказал он.
Карлсон отметил, что конфликт на Украине только разгорается.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.

Президент России Владимир Путин отмечал, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы.
УКРАИНА Владимир Зеленский Такер Карлсон
 
 
Заголовок открываемого материала