Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон назвал позволение нелегитимному Владимиру Зеленскому вести переговоры ошибкой. Об этом он заявил в интервью RTVI US."Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой", — сказал он.Карлсон отметил, что конфликт на Украине только разгорается.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент России Владимир Путин отмечал, что готов встречаться с Владимиром Зеленским, вопросом остается, кто с украинской стороны будет подписывать документы.

