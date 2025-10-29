https://1prime.ru/20251029/es-864026965.html

В "Росконгрессе" рассказали, как ЕС может использовать российские активы

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Евросоюз ищет сценарий использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, но такое решение несет риски для самой Европы, а многие другие страны воспримут конфискацию как кражу, говорится в докладе "Росконгресса" "Репарационный кредит vs облигации: сценарии использования российских активов для финансирования Украины", с которым ознакомилось РИА Новости. "На фоне растущих оборонных расходов, проблем долга и дефицита бюджета и меньшей готовности США финансировать НАТО Европейский союз обсуждает новые возможности использования замороженных российских активов, чтобы увеличить финансовую помощь Украине. Поскольку относительно простой вариант с доходами от этих активов уже задействован, у блока остаются только варианты, сложные с точки зрения реализации и сопряженные с рисками юридического и финансового характера", - говорится в документе. "Так как ЕС не находится в состоянии войны с Россией, конфискация будет воспринята как незаконная мера (или как кража) во многих странах мира за пределами "Большой семерки". Это подорвет претензии Европы на отстаивание международного порядка, основанного на правилах. Только международный суд с широким представительством мог бы лишить Россию права собственности на ее резервы, а в настоящее время для этого нет соответствующего судебного механизма", - отмечают авторы. В документе приводятся данные, согласно которым, сумма замороженных по всему миру активов РФ составляет около 300 миллиардов долларов, в том числе почти 210 миллиардов евро в Европе. Суверенные активы, включая активы ЦБ, пользуются государственным иммунитетом. "На практике это означает их неприкосновенность и, следовательно, недопустимость экспроприации, хотя вопрос о пределах запрещенного остается неясным", – отмечают авторы. Они признают, что простое замораживание активов не нарушает иммунитет государства, но Евросоюз стремится пойти дальше и более активно использовать деньги РФ. А это уже ставит перед блоком сложные вопросы. В частности, введении новых санкций, таких как экспроприация активов, требует единогласного одобрения членов ЕС. "Достижение консенсуса по этому вопросу затруднительно", - говорится в документе. "Более того, даже если европейским странам удастся достичь согласия по этому вопросу, проблемой остается возможность оспаривания законности решения о введении таких санкций в Суде Европейского союза", - отмечают эксперты. Сложность еще и в том, что санкции против РФ применяет не сама Украина, а Евросоюз как третья сторона, причем без одобрения ООН. При этом авторы отмечают, что у Евросоюза и Запада в целом уже имеется опыт применения ограничений к активам других стран. Но речь идет о блокировке, а не экспроприации активов. Так, в 1979 году США заморозили иранские активы после того, как в ходе Исламской революции была захвачены сотрудники американского посольства в Тегеране. В 1990-годы были заморожены активы Югославии – их разморозили только после падения режима Слободана Милошевича. В 2011 году США и Евросоюз блокировали ливийские активы, включая активы центробанка и суверенного фонда, в 2012 году ЕС заморозил активы центробанков Сирии и Ирана. В 2029 году США заблокировали активы всех венесуэльских структур, а Великобритания отказала стране в доступе к ее же золоту, хранящемуся в Банке Англии. В 2021 году после смены власти в Афганистане США заблокировали активы этой страны. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

2025

