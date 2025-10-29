https://1prime.ru/20251029/nabiullina-864040704.html
Набиуллина призвала решать проблему высоких темпов роста цен
2025-10-29T16:47+0300
рф
эльвира набиуллина
банк россия
совет федерации
госдума
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблему высоких темпов роста цен надо решать, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы, чтобы она не стала хронической, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция. Это социальная проблема, особенно для пенсионеров, для многодетных семей, для всех тех, кто так или иначе уязвим. В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы", - сказала она на заседании Совета Федерации. Ранее на расширенном заседании в Госдуме Набиуллина заявляла, что инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием роста НДС, утильсбора и роста цен на бензин. Согласно исследованию инФОМ, проведенному по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%. По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 6,5-7%.
рф
