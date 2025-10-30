Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина объяснила необходимость дорогих кредитов - 30.10.2025
Набиуллина объяснила необходимость дорогих кредитов
Набиуллина объяснила необходимость дорогих кредитов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила необходимость дорогих кредитов
Кредиты дорогие временно, без этого не получится вернуть низкую инфляцию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кредиты дорогие временно, без этого не получится вернуть низкую инфляцию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Да, кредиты остаются дорогими, но это временно, на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос, пока спрос и предложение товаров не сбалансируются. Без этого не получится вернуть низкую инфляцию", - сказала она, выступая в Госдуме. По ее словам, очень важно понимать, что ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми. "Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая. А если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным. Экономика получит двойной удар. Сначала будет взлет инфляции, затем будет взлет ставок", - уточнила Набиуллина.
рф
13:23 30.10.2025
 
Набиуллина объяснила необходимость дорогих кредитов

Набиуллина заявила, что без дорогих кредитов не получится вернуть низкую инфляцию

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кредиты дорогие временно, без этого не получится вернуть низкую инфляцию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Да, кредиты остаются дорогими, но это временно, на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос, пока спрос и предложение товаров не сбалансируются. Без этого не получится вернуть низкую инфляцию", - сказала она, выступая в Госдуме.
По ее словам, очень важно понимать, что ключевая ставка сама по себе не может сделать кредиты дешевыми.
"Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая. А если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным. Экономика получит двойной удар. Сначала будет взлет инфляции, затем будет взлет ставок", - уточнила Набиуллина.
 
