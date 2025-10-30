https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864065439.html

В экономике России нет признаков рецессии, заявила Набиуллина

2025-10-30T12:55+0300

россия

госдума

эльвира набиуллина

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рецессия в экономике сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат, сейчас этого в России и близко нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."При рецессии неизбежны две вещи - резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет", - сказала она, выступая в Госдуме.

