В экономике России нет признаков рецессии, заявила Набиуллина
В экономике России нет признаков рецессии, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ
В экономике России нет признаков рецессии, заявила Набиуллина
Рецессия в экономике сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат, сейчас этого в России и близко нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T12:55+0300
2025-10-30T12:55+0300
2025-10-30T12:58+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рецессия в экономике сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат, сейчас этого в России и близко нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."При рецессии неизбежны две вещи - резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет", - сказала она, выступая в Госдуме.
