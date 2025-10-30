https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864067173.html

Большинство предприятий сталкиваются с нехваткой кадров, заявила Набиуллина

Большинство предприятий сталкиваются с нехваткой кадров, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ

Большинство предприятий сталкиваются с нехваткой кадров, заявила Набиуллина

Большинство предприятий в России сталкиваются с нехваткой работников, при этом есть сложности не только с их поиском, но и с удержанием, заявила глава ЦБ... | 30.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Большинство предприятий в России сталкиваются с нехваткой работников, при этом есть сложности не только с их поиском, но и с удержанием, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее сегодня она заявила, что появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в России. "Большинство предприятий - а мы опрашиваем ежемесячно по всей стране, по всем регионам до 15 тысяч предприятий - говорят, к сожалению, о том, что им не хватает работников, что их сложно найти и удержать", - сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

