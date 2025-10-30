Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российским предприятиям выдали банковские кредиты на 78 триллионов рублей - 30.10.2025
Российским предприятиям выдали банковские кредиты на 78 триллионов рублей
Российским предприятиям выдали банковские кредиты на 78 триллионов рублей - 30.10.2025, ПРАЙМ
Российским предприятиям выдали банковские кредиты на 78 триллионов рублей
Объем банковских кредитов, выданных российским предприятиям, сейчас составляет 78 триллионов рублей, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем банковских кредитов, выданных российским предприятиям, сейчас составляет 78 триллионов рублей, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас у нас российским предприятиям выдано 78 триллионов рублей банковских кредитов - это то, что у них сейчас есть на балансах", - сказала она на пленарном заседании Госдумы, где в четверг рассматриваются основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящую трехлетку. Глава ЦБ отметила, что банки финансируют реальный сектор не только за счет выдачи кредитов. "В последнее время банки более активно покупают облигации, которые выпускают предприятия. При этом облигации покупают не только банки, и благодаря этому компании способны покрывать свои потребности финансирования сверх того, что может дать собственная прибыль и банковский кредит", - сказала Набиуллина.
Российским предприятиям выдали банковские кредиты на 78 триллионов рублей

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем банковских кредитов, выданных российским предприятиям, сейчас составляет 78 триллионов рублей, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Сейчас у нас российским предприятиям выдано 78 триллионов рублей банковских кредитов - это то, что у них сейчас есть на балансах", - сказала она на пленарном заседании Госдумы, где в четверг рассматриваются основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящую трехлетку.
Глава ЦБ отметила, что банки финансируют реальный сектор не только за счет выдачи кредитов.
"В последнее время банки более активно покупают облигации, которые выпускают предприятия. При этом облигации покупают не только банки, и благодаря этому компании способны покрывать свои потребности финансирования сверх того, что может дать собственная прибыль и банковский кредит", - сказала Набиуллина.
 
