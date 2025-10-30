https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864067820.html

ЦБ прогнозирует кратковременное ускорение инфляции в начале 2026 года

ЦБ прогнозирует кратковременное ускорение инфляции в начале 2026 года - 30.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ прогнозирует кратковременное ускорение инфляции в начале 2026 года

ЦБ РФ прогнозирует недолгое ускорение инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет снижение ключевой ставки, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует недолгое ускорение инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет снижение ключевой ставки, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню. В начале 2026 года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки", - сказала она на заседании в Госдуме.

