ЦБ прогнозирует кратковременное ускорение инфляции в начале 2026 года
ЦБ прогнозирует кратковременное ускорение инфляции в начале 2026 года
ЦБ РФ прогнозирует недолгое ускорение инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет снижение ключевой ставки, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T13:27+0300
2025-10-30T13:27+0300
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует недолгое ускорение инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет снижение ключевой ставки, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню. В начале 2026 года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки", - сказала она на заседании в Госдуме.
финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
13:27 30.10.2025
 
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует недолгое ускорение инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет снижение ключевой ставки, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню. В начале 2026 года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки", - сказала она на заседании в Госдуме.
 
Финансы Банки РФ Эльвира Набиуллина банк Россия Госдума
 
 
