Набиуллина рассказала о снижении инфляции в годовом выражении

Набиуллина рассказала о снижении инфляции в годовом выражении - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о снижении инфляции в годовом выражении

Инфляция в России в годовом выражении за последние 12 месяцев снизилась до 8% в сентябре с 10% в марте, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T13:30+0300

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении за последние 12 месяцев снизилась до 8% в сентябре с 10% в марте, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Теперь, собственно, об инфляции. Когда я представляла предыдущие основные направления, чуть меньше года назад, инфляция тогда была очень высокой. К тому моменту она накопила сильную инерцию и потребовалась ставки на уровне 21%, чтобы эту инерцию преодолеть. И вот если измерять инфляцию в годовом выражении, за последние 12 месяцев, то она снизилась более чем с 10% в пике, это было в марте, до 8% в сентябре", - сказала она на пленарном заседании Госдумы. "Но вот в этих 8% сидит высокая инфляция конца прошлого года. А для оценки именно текущей ситуации нужно смотреть на рост цен месяц к месяцу с пересчетом на год. Из этого угла видно, что инфляционное давление снизилось сильнее. С пиковых 12-13% в конце прошлого года до менее чем 7% в сентябре. Поэтому с июня мы смогли начать аккуратное снижение ключевой ставки", - указала она. Согласно исследованию инФОМ, проведенному по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%. Инфляция в России на 27 октября составила 8,13% в годовом выражении против 8,14% неделей ранее, сообщалось в среду в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

