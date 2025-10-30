https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864068916.html

Набиуллина рассказала о льготных кредитах, выдаваемых ЦБ в 2025 году

Банки России в текущем году выдавали по 120-130 миллиардов рублей льготных кредитов в месяц, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банки России в текущем году выдавали по 120-130 миллиардов рублей льготных кредитов в месяц, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "По нашей статистике в 2025 году, в среднем в месяц, льготных кредитов выдавалось на сумму 120-130 миллиардов рублей. Это большие объемы", - сказала она, выступая в Госдуме.

