Набиуллина рассказала о льготных кредитах, выдаваемых ЦБ в 2025 году
2025-10-30T13:58+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банки России в текущем году выдавали по 120-130 миллиардов рублей льготных кредитов в месяц, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "По нашей статистике в 2025 году, в среднем в месяц, льготных кредитов выдавалось на сумму 120-130 миллиардов рублей. Это большие объемы", - сказала она, выступая в Госдуме.
Набиуллина рассказала о льготных кредитах, выдаваемых ЦБ в 2025 году
