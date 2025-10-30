https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069287.html
ЦБ предполагает дополнительное снижение ключевой ставки, заявила Набиуллина
ЦБ предполагает дополнительное снижение ключевой ставки, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ предполагает дополнительное снижение ключевой ставки, заявила Набиуллина
Банк России в следующем году предполагает "некоторое дополнительное" снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T14:19+0300
2025-10-30T14:19+0300
2025-10-30T14:19+0300
банки
финансы
эльвира набиуллина
госдума
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России в следующем году предполагает "некоторое дополнительное" снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Но в следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки... Поэтому следующий год - это тоже мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, эльвира набиуллина, госдума, банк россии
Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Госдума, Банк России
ЦБ предполагает дополнительное снижение ключевой ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина допустила некоторое дополнительное снижение ключевой ставки