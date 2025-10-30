https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069287.html

ЦБ предполагает дополнительное снижение ключевой ставки, заявила Набиуллина

2025-10-30T14:19+0300

банки

финансы

эльвира набиуллина

госдума

банк россии

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России в следующем году предполагает "некоторое дополнительное" снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Но в следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки... Поэтому следующий год - это тоже мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.

