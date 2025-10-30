Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о пике запросов компаний на реструктуризацию кредитов - 30.10.2025
Набиуллина рассказала о пике запросов компаний на реструктуризацию кредитов
2025-10-30T14:21+0300
2025-10-30T14:21+0300
финансы
банки
россия
рф
эльвира набиуллина
госдума
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пик запросов компаний страны на реструктуризацию кредитов пришелся на первый квартал, сейчас их число снижается, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Конечно, предприятия обращаются за реструктуризацией кредитов, банки идут навстречу... пик таких реструктуризаций, запросов на реструктуризацию был в первом квартале. У нас на самом деле именно тогда были, наверное, самые жесткие денежно-кредитные условия. Сейчас они снижаются, и мы видим, что и запросы на реструктуризацию снижаются", - сказала она.
2025
финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
14:21 30.10.2025
 
Знак процента
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пик запросов компаний страны на реструктуризацию кредитов пришелся на первый квартал, сейчас их число снижается, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Конечно, предприятия обращаются за реструктуризацией кредитов, банки идут навстречу... пик таких реструктуризаций, запросов на реструктуризацию был в первом квартале. У нас на самом деле именно тогда были, наверное, самые жесткие денежно-кредитные условия. Сейчас они снижаются, и мы видим, что и запросы на реструктуризацию снижаются", - сказала она.
 
