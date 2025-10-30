https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069565.html
Набиуллина рассказала о пике запросов компаний на реструктуризацию кредитов
Набиуллина рассказала о пике запросов компаний на реструктуризацию кредитов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о пике запросов компаний на реструктуризацию кредитов
Пик запросов компаний страны на реструктуризацию кредитов пришелся на первый квартал, сейчас их число снижается, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пик запросов компаний страны на реструктуризацию кредитов пришелся на первый квартал, сейчас их число снижается, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Конечно, предприятия обращаются за реструктуризацией кредитов, банки идут навстречу... пик таких реструктуризаций, запросов на реструктуризацию был в первом квартале. У нас на самом деле именно тогда были, наверное, самые жесткие денежно-кредитные условия. Сейчас они снижаются, и мы видим, что и запросы на реструктуризацию снижаются", - сказала она.
