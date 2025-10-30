https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070388.html
Набиуллина назвала условие, при котором рыночная ипотека станет доступной
Рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Для того чтобы рыночная ипотека была доступной, ставки рыночные по ипотеке были умеренные, нужно устойчиво снизить инфляцию", - сказала она.
