30.10.2025
Набиуллина назвала условие, при котором рыночная ипотека станет доступной
Набиуллина назвала условие, при котором рыночная ипотека станет доступной - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала условие, при котором рыночная ипотека станет доступной
Рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Для того чтобы рыночная ипотека была доступной, ставки рыночные по ипотеке были умеренные, нужно устойчиво снизить инфляцию", - сказала она.
14:45 30.10.2025
 
Набиуллина назвала условие, при котором рыночная ипотека станет доступной

Набиуллина рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Для того чтобы рыночная ипотека была доступной, ставки рыночные по ипотеке были умеренные, нужно устойчиво снизить инфляцию", - сказала она.
 
