Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой
2025-10-30T15:04+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временное явление", - сказала она.
