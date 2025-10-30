https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864071122.html

Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временное явление", - сказала она.

