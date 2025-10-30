Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой
Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой
Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:04+0300
2025-10-30T15:04+0300
банки
финансы
эльвира набиуллина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515118_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_4b4392b19fe5fa716478173975cef016.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временное явление", - сказала она.
банки, финансы, эльвира набиуллина, госдума
Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Госдума
15:04 30.10.2025
 
Набиуллина назвала жесткую денежно-кредитную политику временной мерой

Набиуллина: ЦБ исходит из временного характера жесткой денежно-кредитной политики

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России исходит из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временная мера, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Мы исходим из того, что жесткая денежно-кредитная политика - это временное явление", - сказала она.
 
БанкиФинансыЭльвира НабиуллинаГосдума
 
 
