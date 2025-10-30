https://1prime.ru/20251030/pamyatnik-864055113.html
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Одессе начались работы по заколачиванию памятника Александру Пушкину, который ранее защищал экс-мэр города Геннадий Труханов, лишенный гражданства по решению Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Одессе заколачивают досками памятник Пушкину", — указано в публикации. Издание также напомнило, что этот памятник, посвященный русскому писателю, защищал Труханов, который был снят с должности и лишен украинского гражданства по решению главы киевского режима. Четырнадцатого октября Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Украинская полиция 29 октября сообщила, что предъявила ему обвинения в служебной халатности, и теперь он и некоторые чиновники могут получить до восьми лет тюремного заключения. Труханов заявил о своем намерении оспорить это решение в судебном порядке. Он подчеркнул, что не собирается покидать Украину и город Одессу. Ранее он утверждал, что намерения Зеленского лишить его гражданства связаны с якобы обладанием российским паспортом, однако это он категорически отрицает.
В Одессе заколачивают досками памятник Пушкину, который защищал Труханов
