СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского - 30.10.2025
https://1prime.ru/20251030/pamyatnik-864055113.html
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского - 30.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского
В Одессе начались работы по заколачиванию памятника Александру Пушкину, который ранее защищал экс-мэр города Геннадий Труханов, лишенный гражданства по решению... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T06:56+0300
2025-10-30T06:56+0300
одесса
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Одессе начались работы по заколачиванию памятника Александру Пушкину, который ранее защищал экс-мэр города Геннадий Труханов, лишенный гражданства по решению Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Одессе заколачивают досками памятник Пушкину", — указано в публикации. Издание также напомнило, что этот памятник, посвященный русскому писателю, защищал Труханов, который был снят с должности и лишен украинского гражданства по решению главы киевского режима. Четырнадцатого октября Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Украинская полиция 29 октября сообщила, что предъявила ему обвинения в служебной халатности, и теперь он и некоторые чиновники могут получить до восьми лет тюремного заключения. Труханов заявил о своем намерении оспорить это решение в судебном порядке. Он подчеркнул, что не собирается покидать Украину и город Одессу. Ранее он утверждал, что намерения Зеленского лишить его гражданства связаны с якобы обладанием российским паспортом, однако это он категорически отрицает.
одесса
украина
одесса, украина, владимир зеленский
Одесса, УКРАИНА, Владимир Зеленский
06:56 30.10.2025
 
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского

В Одессе заколачивают досками памятник Пушкину, который защищал Труханов

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В Одессе начались работы по заколачиванию памятника Александру Пушкину, который ранее защищал экс-мэр города Геннадий Труханов, лишенный гражданства по решению Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Одессе заколачивают досками памятник Пушкину", — указано в публикации.
Издание также напомнило, что этот памятник, посвященный русскому писателю, защищал Труханов, который был снят с должности и лишен украинского гражданства по решению главы киевского режима.
Четырнадцатого октября Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Украинская полиция 29 октября сообщила, что предъявила ему обвинения в служебной халатности, и теперь он и некоторые чиновники могут получить до восьми лет тюремного заключения.
Труханов заявил о своем намерении оспорить это решение в судебном порядке. Он подчеркнул, что не собирается покидать Украину и город Одессу. Ранее он утверждал, что намерения Зеленского лишить его гражданства связаны с якобы обладанием российским паспортом, однако это он категорически отрицает.
 
Одесса, УКРАИНА, Владимир Зеленский
 
 
