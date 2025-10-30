https://1prime.ru/20251030/prikaz-864053840.html

В Британии обратились к Зеленскому с резким призывом из-за Красноармейска

В Британии обратились к Зеленскому с резким призывом из-за Красноармейска - 30.10.2025, ПРАЙМ

В Британии обратились к Зеленскому с резким призывом из-за Красноармейска

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T05:01+0300

2025-10-30T05:01+0300

2025-10-30T05:01+0300

украина

владимир путин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должны распорядиться о сдаче оружия украинскими войсками в Красноармейске. "Самое гуманное, что Зеленский и Сырский могут сделать, — это приказать украинским солдатам в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) сложить оружие", — заявил он.Однако, как полагает аналитик, глава киевского режима не примет этого решения, так как это раскроет перед европейскими и американскими союзниками ложь о возможности ВСУ удерживать наступление российских сил. "Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) должны продолжать сражаться и умирать. Хотя, в этом нет никакого смысла", — подытожил Меркурис. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска окружены в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно своих граждан, попавших в окружение.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир путин, всу