В Британии обратились к Зеленскому с резким призывом из-за Красноармейска
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должны распорядиться о сдаче оружия украинскими войсками в Красноармейске. "Самое гуманное, что Зеленский и Сырский могут сделать, — это приказать украинским солдатам в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) сложить оружие", — заявил он.Однако, как полагает аналитик, глава киевского режима не примет этого решения, так как это раскроет перед европейскими и американскими союзниками ложь о возможности ВСУ удерживать наступление российских сил. "Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) должны продолжать сражаться и умирать. Хотя, в этом нет никакого смысла", — подытожил Меркурис. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска окружены в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно своих граждан, попавших в окружение.
05:01 30.10.2025
 
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должны распорядиться о сдаче оружия украинскими войсками в Красноармейске.
"Самое гуманное, что Зеленский и Сырский могут сделать, — это приказать украинским солдатам в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) сложить оружие", — заявил он.
Однако, как полагает аналитик, глава киевского режима не примет этого решения, так как это раскроет перед европейскими и американскими союзниками ложь о возможности ВСУ удерживать наступление российских сил.
"Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) должны продолжать сражаться и умирать. Хотя, в этом нет никакого смысла", — подытожил Меркурис.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска окружены в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно своих граждан, попавших в окружение.
 
