В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
30.10.2025
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать переговоры с Россией по вопросам ядерного сдерживания, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса."Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты должны уделить особое внимание вопросам контроля над вооружениями и ядерными арсеналами, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, Владимир Путин сообщил о состоявшихся накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.По словам Путина, перехват "Посейдона" невозможен, так как у него нет аналогов в мире по показателям скорости и глубины погружения. Кроме того, мощность этого аппарата превосходит потенциал межконтинентальной ракеты "Сармат", которая скоро поступит на вооружение.
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
Меркурис: США нужно срочно приступить к переговорам с Россией
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ.
В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать переговоры с Россией по вопросам ядерного сдерживания, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.
"Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты должны уделить особое внимание вопросам контроля над вооружениями и ядерными арсеналами, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.
В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве
, Владимир Путин
сообщил о состоявшихся накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
По словам Путина, перехват "Посейдона" невозможен, так как у него нет аналогов в мире по показателям скорости и глубины погружения. Кроме того, мощность этого аппарата превосходит потенциал межконтинентальной ракеты "Сармат", которая скоро поступит на вооружение.
В Кремле оценили уровень отношений России и США