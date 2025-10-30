https://1prime.ru/20251030/prizyv-864074684.html

В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина

30.10.2025 В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать...

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать переговоры с Россией по вопросам ядерного сдерживания, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса."Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты должны уделить особое внимание вопросам контроля над вооружениями и ядерными арсеналами, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, Владимир Путин сообщил о состоявшихся накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.По словам Путина, перехват "Посейдона" невозможен, так как у него нет аналогов в мире по показателям скорости и глубины погружения. Кроме того, мощность этого аппарата превосходит потенциал межконтинентальной ракеты "Сармат", которая скоро поступит на вооружение.

