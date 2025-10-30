Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T17:12+0300
2025-10-30T17:12+0300
мировая экономика
общество
сша
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать переговоры с Россией по вопросам ядерного сдерживания, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса."Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты должны уделить особое внимание вопросам контроля над вооружениями и ядерными арсеналами, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, Владимир Путин сообщил о состоявшихся накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.По словам Путина, перехват "Посейдона" невозможен, так как у него нет аналогов в мире по показателям скорости и глубины погружения. Кроме того, мощность этого аппарата превосходит потенциал межконтинентальной ракеты "Сармат", которая скоро поступит на вооружение.
сша
москва
мировая экономика, общество , сша, москва, владимир путин
Мировая экономика, Общество , США, МОСКВА, Владимир Путин
17:12 30.10.2025
 
В Британии обратились со срочным призывом к Трампу после заявления Путина

Меркурис: США нужно срочно приступить к переговорам с Россией

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В связи с заявлением президента Владимира Путина о проведенных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", США необходимо незамедлительно начать переговоры с Россией по вопросам ядерного сдерживания, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.
"Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что Соединенные Штаты должны уделить особое внимание вопросам контроля над вооружениями и ядерными арсеналами, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.
В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, Владимир Путин сообщил о состоявшихся накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
По словам Путина, перехват "Посейдона" невозможен, так как у него нет аналогов в мире по показателям скорости и глубины погружения. Кроме того, мощность этого аппарата превосходит потенциал межконтинентальной ракеты "Сармат", которая скоро поступит на вооружение.
