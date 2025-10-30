Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина - 30.10.2025
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина
Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что утрата Красноармейска, о блокаде которого ранее сообщил Владимир Путин, станет серьезным... | 30.10.2025
2025-10-30T03:58+0300
2025-10-30T03:58+0300
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что утрата Красноармейска, о блокаде которого ранее сообщил Владимир Путин, станет серьезным испытанием для Владимира Зеленского и его администрации. "Такое впечатление, что Зеленский и его там ближайшее окружение, они не понимают угрозы Покровска (Красноармейска. — Прим. Ред.). Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов", — отметил он в эфире своего YouTube-канала. Эксперт также подчеркнул, что положение Вооруженных сил Украины на линии фронта ухудшается на фоне сокращения поддержки от Соединенных Штатов. "Это колоссальный удар", — подытожил Соскин. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска оказались в окружении в Купянске и Красноармейске. Он заявил, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно граждан, оказавшихся в цепких условиях.
украина
киев
украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, владимир путин
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Владимир Путин
03:58 30.10.2025
 
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина

Соскин заявил, что потеря Красноармейска станет для Зеленского серьезным ударом

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что утрата Красноармейска, о блокаде которого ранее сообщил Владимир Путин, станет серьезным испытанием для Владимира Зеленского и его администрации.
"Такое впечатление, что Зеленский и его там ближайшее окружение, они не понимают угрозы Покровска (Красноармейска. — Прим. Ред.). Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт также подчеркнул, что положение Вооруженных сил Украины на линии фронта ухудшается на фоне сокращения поддержки от Соединенных Штатов.
"Это колоссальный удар", — подытожил Соскин.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска оказались в окружении в Купянске и Красноармейске. Он заявил, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно граждан, оказавшихся в цепких условиях.
 
УКРАИНА Киев Владимир Зеленский Олег Соскин Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала