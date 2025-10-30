https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864053132.html
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина
В Киеве сделали заявление об ударе по Зеленскому после слов Путина
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение, что утрата Красноармейска, о блокаде которого ранее сообщил Владимир Путин, станет серьезным испытанием для Владимира Зеленского и его администрации. "Такое впечатление, что Зеленский и его там ближайшее окружение, они не понимают угрозы Покровска (Красноармейска. — Прим. Ред.). Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов", — отметил он в эфире своего YouTube-канала. Эксперт также подчеркнул, что положение Вооруженных сил Украины на линии фронта ухудшается на фоне сокращения поддержки от Соединенных Штатов. "Это колоссальный удар", — подытожил Соскин. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что украинские войска оказались в окружении в Купянске и Красноармейске. Он заявил, что политическое руководство Украины должно принять решение относительно граждан, оказавшихся в цепких условиях.
