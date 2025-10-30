https://1prime.ru/20251030/zoloto-864057924.html

Стоимость золота продолжает снижение

Стоимость золота продолжает снижение

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром, продолжая динамику четырех предыдущих дней, следует из данных торгов. По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 23,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,59%, - до 3 977 долларов за тройскую унцию. За предыдущие четыре дня драгоценный металл суммарно подешевел на 4,38%. Декабрьский фьючерс на серебро снижался в цене на 0,78% - до 47,538 доллара за унцию. В четверг прошла встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент США сообщил, что в ходе встречи было достигнуто много важных решений, а также заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения с 20% до 10% пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом. Инвесторы следят за развитием торговых отношений между США и Китаем, так как снижение рисков относительно мировой торговли может понизить спрос на золото как на надежный актив. Федеральная резервная система США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Решения регулятора относительно денежно-кредитной политики отражаются на курсе доллара, который также влияет на спрос на золото держателей иных валют.

