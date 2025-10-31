https://1prime.ru/20251031/bezrabotitsa-864089237.html
Безработица в Японии в сентябре осталась на уровне 2,6%
экономика
мировая экономика
япония
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре осталась на августовской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение уровня безработицы до 2,5%.
Число безработных в стране в сентябре составило 1,84 миллиона человек, что на 110 тысяч (на 6,4%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,19 миллиона человек, сократившись на 830 тысяч (на 2,1%) в годовом выражении.
