https://1prime.ru/20251031/bezrabotitsa-864089237.html

Безработица в Японии в сентябре осталась на уровне 2,6%

Безработица в Японии в сентябре осталась на уровне 2,6% - 31.10.2025, ПРАЙМ

Безработица в Японии в сентябре осталась на уровне 2,6%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре осталась на августовской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T07:52+0300

2025-10-31T07:52+0300

2025-10-31T07:52+0300

экономика

мировая экономика

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864089237.jpg?1761886326

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре осталась на августовской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение уровня безработицы до 2,5%. Число безработных в стране в сентябре составило 1,84 миллиона человек, что на 110 тысяч (на 6,4%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,19 миллиона человек, сократившись на 830 тысяч (на 2,1%) в годовом выражении.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония