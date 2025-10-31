Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро слабо дорожает к доллару - 31.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251031/evro-864102856.html
Евро слабо дорожает к доллару
Евро слабо дорожает к доллару - 31.10.2025, ПРАЙМ
Евро слабо дорожает к доллару
Стоимость евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, а также данных из Франции и Германии,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T14:44+0300
2025-10-31T14:44+0300
экономика
рынок
япония
франция
германия
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, а также данных из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1571 доллара с 1,1565 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 154,11 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 99,55 пункта. Годовая инфляция в еврозоне в октябре, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В месячном выражении инфляция составила 0,2%. В то же время инфляция во Франции в октябре, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Розничные продажи в Германии в сентябре выросли в месячном выражении на 0,2%, ожидалось снижение на те же 0,2%. Годовой рост составил также 0,2%, как и ожидалось. Иена в целом стабильна после внутренней макростатистики из Японии. Безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, тогда как ожидалось снижение до 2,5%. Промышленное производство в Японии сентябре к августу выросло на 2,2% при прогнозе роста на 1,5%, годовое увеличение составило 3,4%, ожидался рост на 0,5%. Розничные продажи Японии в сентябре выросли на 0,3% к августу, как и ожидалось, годовой рост составил 0,5% при прогнозе роста на 0,7%.
япония
франция
германия
14:44 31.10.2025
 
Евро слабо дорожает к доллару

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, а также данных из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1571 доллара с 1,1565 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 154,11 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 99,55 пункта.
Годовая инфляция в еврозоне в октябре, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В месячном выражении инфляция составила 0,2%.
В то же время инфляция во Франции в октябре, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось.
Розничные продажи в Германии в сентябре выросли в месячном выражении на 0,2%, ожидалось снижение на те же 0,2%. Годовой рост составил также 0,2%, как и ожидалось.
Иена в целом стабильна после внутренней макростатистики из Японии. Безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, тогда как ожидалось снижение до 2,5%.
Промышленное производство в Японии сентябре к августу выросло на 2,2% при прогнозе роста на 1,5%, годовое увеличение составило 3,4%, ожидался рост на 0,5%. Розничные продажи Японии в сентябре выросли на 0,3% к августу, как и ожидалось, годовой рост составил 0,5% при прогнозе роста на 0,7%.
ЭкономикаРынокЯПОНИЯФРАНЦИЯГЕРМАНИЯ
 
 
