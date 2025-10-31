Евро слабо дорожает к доллару

https://1prime.ru/20251031/evro-864102856.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в пятницу днем слабо поднимается после публикации статистики по инфляции в еврозоне, а также данных из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару рос до 1,1571 доллара с 1,1565 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 154,11 иены со 154,13 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 99,55 пункта. Годовая инфляция в еврозоне в октябре, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В месячном выражении инфляция составила 0,2%. В то же время инфляция во Франции в октябре, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Розничные продажи в Германии в сентябре выросли в месячном выражении на 0,2%, ожидалось снижение на те же 0,2%. Годовой рост составил также 0,2%, как и ожидалось. Иена в целом стабильна после внутренней макростатистики из Японии. Безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, тогда как ожидалось снижение до 2,5%. Промышленное производство в Японии сентябре к августу выросло на 2,2% при прогнозе роста на 1,5%, годовое увеличение составило 3,4%, ожидался рост на 0,5%. Розничные продажи Японии в сентябре выросли на 0,3% к августу, как и ожидалось, годовой рост составил 0,5% при прогнозе роста на 0,7%.

