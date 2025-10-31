https://1prime.ru/20251031/evrostat-864101993.html

Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре, следует из данных Евростата.

экономика

мировая экономика

евростат

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

