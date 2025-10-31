https://1prime.ru/20251031/evrostat-864101993.html
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента - 31.10.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре, следует из данных Евростата. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T13:41+0300
2025-10-31T13:41+0300
2025-10-31T13:41+0300
экономика
мировая экономика
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/92/841459265_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_5f61348ae007d4cd0fe7de2f1e3cf11a.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070826.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/92/841459265_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae2db8c9df54b9fbd616a31da0eaf9d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, евростат
Экономика, Мировая экономика, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре