Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента - 31.10.2025
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента
экономика
мировая экономика
евростат
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
13:41 31.10.2025
 
Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1 процента

Годовая инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября замедлилась до 2,1% с 2,2% в сентябре, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
