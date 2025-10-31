Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок - 31.10.2025
Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок
Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок
Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность... | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников", - сказал Мантуров. "Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля", - отметил первый вице-премьер. Он уточнил, что по таким схемам ввозятся и китайские автомобили тех брендов, чьи официальные представительства и дилерские центры уже есть в России.
россия, рф, денис мантуров, авто
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авто
10:08 31.10.2025
 
Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок

Мантуров считает, что утильсбор может повлиять на стоимость иномарок

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Автомобили. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников", - сказал Мантуров.
"Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля", - отметил первый вице-премьер.
Он уточнил, что по таким схемам ввозятся и китайские автомобили тех брендов, чьи официальные представительства и дилерские центры уже есть в России.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Изменение утильсбора не направлено на закрытие рынка, заявил Мантуров
10:06
 
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авто
 
 
