Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников", - сказал Мантуров. "Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля", - отметил первый вице-премьер. Он уточнил, что по таким схемам ввозятся и китайские автомобили тех брендов, чьи официальные представительства и дилерские центры уже есть в России.
