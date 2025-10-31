https://1prime.ru/20251031/manturov-864091742.html

Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок

Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок - 31.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров прокомментировал влияние утильсбора на ввоз иномарок

Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T10:08+0300

2025-10-31T10:08+0300

2025-10-31T10:08+0300

россия

рф

денис мантуров

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_0:134:3076:1864_1920x0_80_0_0_2c86a77f9e8f76bcbb7a5319358ab783.jpg

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Планируемое изменение расчета утильсбора на автомобили может сказаться на стоимости ввоза "санкционных" иномарок, но такой ввоз снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, развивающих сервис внутри страны, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок. То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников", - сказал Мантуров. "Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля", - отметил первый вице-премьер. Он уточнил, что по таким схемам ввозятся и китайские автомобили тех брендов, чьи официальные представительства и дилерские центры уже есть в России.

https://1prime.ru/20251031/manturov-864091572.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, денис мантуров, авто