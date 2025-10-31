Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров оценил эффективность мер поддержки автопрома
бизнес
россия
рф
московская область
денис мантуров
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки, в том числе благодаря донастройке механизма утилизационного сбора", - сказал Мантуров. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства. Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
рф
московская область
бизнес, россия, рф, московская область, денис мантуров
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Московская область, Денис Мантуров
12:33 31.10.2025
 
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки, в том числе благодаря донастройке механизма утилизационного сбора", - сказал Мантуров.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Мантуров рассказал о льготах при покупке авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Московская область, Денис Мантуров
 
 
