Мантуров оценил эффективность мер поддержки автопрома

Мантуров оценил эффективность мер поддержки автопрома

2025-10-31T12:33+0300

бизнес

россия

рф

московская область

денис мантуров

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте: это, например, локализация производства последовательных гибридов Voyah в Липецкой области, сборка кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это тоже стало возможным за счет государственных мер поддержки, в том числе благодаря донастройке механизма утилизационного сбора", - сказал Мантуров. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства. Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

2025

