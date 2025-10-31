https://1prime.ru/20251031/manturov-864100514.html
Мантуров рассказал о расширении производства легковых авто в России
Мантуров рассказал о расширении производства легковых авто в России
2025-10-31T12:39+0300
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России сегодня налажено практически по всех наиболее популярных сегментах, при этом модельная линейка машин российской сборки постоянно расширяется, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Сейчас у нас реализовано производство автомобилей практически во всех наиболее популярных сегментах. Линейка легковых автомобилей российской сборки постоянно расширяется, в том числе за счет моделей, которые ранее импортировались, а теперь локализуются на территории нашей страны", - сказал Мантуров. Согласно данным Росстата, производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года составило 487 тысяч единиц, что на 2,7% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, в сентябре было выпущено 66,5 тысячи легковушек - на 1,7% меньше, чем годом ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
