Стоимость меди снижается в пятницу утром

2025-10-31T10:01+0300

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.46 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,44%, до 5,0815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь подешевела примерно на 1%, на динамику преимущественно повлияло снижение котировок днем ранее на 2,89%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,38%, до 10 917 долларов, алюминия - на 0,81%, до 2 863,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,46%, до 3 037,5 доллара.

