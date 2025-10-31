Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди снижается в пятницу утром - 31.10.2025
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром - 31.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.46 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,44%, до 5,0815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь подешевела примерно на 1%, на динамику преимущественно повлияло снижение котировок днем ранее на 2,89%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,38%, до 10 917 долларов, алюминия - на 0,81%, до 2 863,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,46%, до 3 037,5 доллара.
10:01 31.10.2025
 
Стоимость меди снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить неделю в минусе

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.46 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,44%, до 5,0815 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели медь подешевела примерно на 1%, на динамику преимущественно повлияло снижение котировок днем ранее на 2,89%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,38%, до 10 917 долларов, алюминия - на 0,81%, до 2 863,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,46%, до 3 037,5 доллара.
