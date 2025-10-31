https://1prime.ru/20251031/mid-864085905.html

В МИД назвали бредовыми данные Киева о погибших в Курской области

В МИД назвали бредовыми данные Киева о погибших в Курской области - 31.10.2025, ПРАЙМ

В МИД назвали бредовыми данные Киева о погибших в Курской области

Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые, заявил в интервью РИА Новости посол... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T05:11+0300

2025-10-31T05:11+0300

2025-10-31T05:11+0300

россия

общество

экономика

рф

украина

владимир путин

валерий герасимов

вс рф

всу

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864085905.jpg?1761876698

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Даже на территории Курской области я лично видел изрядное количество трупов. Украина за курскую вылазку заплатила очень высокую цену своими людьми, но власть стремится это скрывать. Они называют абсолютно бредовые цифры в 30-40 тысяч погибших. Какие 30-40? По нашим данным, только в Курской области их было вдвое больше", - сказал Мирошник. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, украина, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, всу, мид рф