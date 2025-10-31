https://1prime.ru/20251031/reper-864087627.html
Рэпера Diddy перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, был переведен в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости в штате Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США.
NBC 7 октября сообщал, что адвокаты Комбса подали прошение о его переводе в тюремное учреждение с пониженным уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости Форт-Дикс (Fort Dix).
"Шон Комбс, известный как Diddy, в четверг был переведен в федеральную тюрьму (на военной базе - ред.) Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, где он начнет отбывать остаток своего 50-месячного приговора", - сообщает телеканал.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
