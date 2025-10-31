https://1prime.ru/20251031/rossiya-864084905.html
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не намерена уступать свои новые территории в контексте переговоров по украинскому конфликту. "Никаких переговоров (О территориях России. — Прим. Ред.) не будет. Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе", — отметил он, отвечая на вопрос о западных требованиях для разрешения украинской ситуации. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Россия значительно превосходит своих оппонентов и вправе диктовать условия по своему усмотрению. "Они не находятся под таким экономическим давлением, на котором Запад продолжает настаивать. <…> А у Украины ничего нет", — заключил Джонсон. Недавно газета New York Times сообщила, что Дональд Трамп во время сложной беседы с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настоятельно советовал ему сделать территориальные уступки для достижения мира с Россией.
