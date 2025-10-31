https://1prime.ru/20251031/rossiya-864088036.html

"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника"

"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника" - 31.10.2025, ПРАЙМ

"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника"

Обозреватель Джозеф Масала в своей статье для портала L’Antidiplomatico отмечает, что новое вооружение, такое как ракета "Буревестник", делает ядерный арсенал... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T06:49+0300

2025-10-31T06:49+0300

2025-10-31T06:49+0300

сша

вашингтон

запад

владимир путин

валерий герасимов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Обозреватель Джозеф Масала в своей статье для портала L’Antidiplomatico отмечает, что новое вооружение, такое как ракета "Буревестник", делает ядерный арсенал России недоступным для американской военной мощи. "Это настоящий переломный момент, который делает устаревшей концепцию дальности полета ракет, в дополнение к тому факту, что это, по сути, делает устаревшими все противоракетные системы, которые предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, но совершенно бессильны против ракет, летящих низко над землей", — говорится в публикации. Эксперт поясняет, что обладание такими передовыми системами, как "Буревестник", вместе с другими высокоскоростными ракетами, делает российский стратегический арсенал крайне труднодоступным для устаревших систем вооружения США. "В то же время отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим. <…> Американские военные исследования больше не находятся на передовой мировой политики. Это неумолимый признак упадка", — предупреждает Масала. Обозреватель также отметил, что возможность заключения нового соглашения между Москвой и Вашингтоном осложняется осознанием США своей слабой позиции в этом вопросе, они будут стараться всячески не демонстрировать это. "В настоящее время эти переговоры ставят США в положение подчинения, как в военном, так и в экономическом плане, и Вашингтон никогда не сядет за стол переговоров в такой ситуации", — заключает Масала. Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в своем докладе подтвердил, что ракета успешно преодолела средства противоракетной и противовоздушной защиты, добавив, что испытательный полет ракеты составил 14 тысяч километров, и это далеко не предел.

сша

вашингтон

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, запад, владимир путин, валерий герасимов