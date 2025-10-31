Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/rossiya-864088036.html
"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника"
"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника" - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника"
Обозреватель Джозеф Масала в своей статье для портала L’Antidiplomatico отмечает, что новое вооружение, такое как ракета "Буревестник", делает ядерный арсенал... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:49+0300
2025-10-31T06:49+0300
сша
вашингтон
запад
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Обозреватель Джозеф Масала в своей статье для портала L’Antidiplomatico отмечает, что новое вооружение, такое как ракета "Буревестник", делает ядерный арсенал России недоступным для американской военной мощи. "Это настоящий переломный момент, который делает устаревшей концепцию дальности полета ракет, в дополнение к тому факту, что это, по сути, делает устаревшими все противоракетные системы, которые предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, но совершенно бессильны против ракет, летящих низко над землей", — говорится в публикации. Эксперт поясняет, что обладание такими передовыми системами, как "Буревестник", вместе с другими высокоскоростными ракетами, делает российский стратегический арсенал крайне труднодоступным для устаревших систем вооружения США. "В то же время отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим. &lt;…&gt; Американские военные исследования больше не находятся на передовой мировой политики. Это неумолимый признак упадка", — предупреждает Масала. Обозреватель также отметил, что возможность заключения нового соглашения между Москвой и Вашингтоном осложняется осознанием США своей слабой позиции в этом вопросе, они будут стараться всячески не демонстрировать это. "В настоящее время эти переговоры ставят США в положение подчинения, как в военном, так и в экономическом плане, и Вашингтон никогда не сядет за стол переговоров в такой ситуации", — заключает Масала. Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в своем докладе подтвердил, что ракета успешно преодолела средства противоракетной и противовоздушной защиты, добавив, что испытательный полет ракеты составил 14 тысяч километров, и это далеко не предел.
сша
вашингтон
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_94:599:1021:1294_1920x0_80_0_0_591618dfe0859fb6116cfb4467ac79c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, запад, владимир путин, валерий герасимов
США, ВАШИНГТОН, ЗАПАД, Владимир Путин, Валерий Герасимов
06:49 31.10.2025
 
"Признак упадка": на Западе прокомментировали испытания "Буревестника"

L’antidiplomatico: "Буревестник" сделал арсенал России недосягаемым для Соединенных Штатов

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Обозреватель Джозеф Масала в своей статье для портала L’Antidiplomatico отмечает, что новое вооружение, такое как ракета "Буревестник", делает ядерный арсенал России недоступным для американской военной мощи.
"Это настоящий переломный момент, который делает устаревшей концепцию дальности полета ракет, в дополнение к тому факту, что это, по сути, делает устаревшими все противоракетные системы, которые предназначены для сбивания ракет с баллистической траекторией, но совершенно бессильны против ракет, летящих низко над землей", — говорится в публикации.
Эксперт поясняет, что обладание такими передовыми системами, как "Буревестник", вместе с другими высокоскоростными ракетами, делает российский стратегический арсенал крайне труднодоступным для устаревших систем вооружения США.
"В то же время отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим. <…> Американские военные исследования больше не находятся на передовой мировой политики. Это неумолимый признак упадка", — предупреждает Масала.
Обозреватель также отметил, что возможность заключения нового соглашения между Москвой и Вашингтоном осложняется осознанием США своей слабой позиции в этом вопросе, они будут стараться всячески не демонстрировать это.
"В настоящее время эти переговоры ставят США в положение подчинения, как в военном, так и в экономическом плане, и Вашингтон никогда не сядет за стол переговоров в такой ситуации", — заключает Масала.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в своем докладе подтвердил, что ракета успешно преодолела средства противоракетной и противовоздушной защиты, добавив, что испытательный полет ракеты составил 14 тысяч километров, и это далеко не предел.
 
СШАВАШИНГТОНЗАПАДВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала