https://1prime.ru/20251031/ssha-864084033.html
В США оценили преимущества "Буревестника" и "Посейдона"
В США оценили преимущества "Буревестника" и "Посейдона" - 31.10.2025, ПРАЙМ
В США оценили преимущества "Буревестника" и "Посейдона"
31.10.2025
2025-10-31T03:32+0300
2025-10-31T03:32+0300
2025-10-31T03:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864084033.jpg?1761870725
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" дадут России серьезное преимущество и укрепят ее оборонительные возможности, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Они ("Буревестник" и "Посейдон" - ред.) дадут России серьезное преимущество и позволят ей укрепить оборонительные возможности", - сказал Расмуссен.
Он подчеркнул, что "Буревестник" и "Посейдон" являются оборонительными по своей природе.
"Я не знаю, насколько это изменит баланс сил", - добавил он.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
В США оценили преимущества "Буревестника" и "Посейдона"
Расмуссен: «Буревестник» и «Посейдон» дадут России серьезное преимущество
