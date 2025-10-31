В США оценили преимущества "Буревестника" и "Посейдона"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251031/ssha-864084033.html
2025-10-31T03:32+0300
2025-10-31T03:32+0300
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" дадут России серьезное преимущество и укрепят ее оборонительные возможности, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен. "Они ("Буревестник" и "Посейдон" - ред.) дадут России серьезное преимущество и позволят ей укрепить оборонительные возможности", - сказал Расмуссен. Он подчеркнул, что "Буревестник" и "Посейдон" являются оборонительными по своей природе. "Я не знаю, насколько это изменит баланс сил", - добавил он. Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, что ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
03:32 31.10.2025
 
