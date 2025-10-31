https://1prime.ru/20251031/sud-864086180.html

Суд 25 ноября рассмотрит иск к бывшим бенефициарам "Домодедово"

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Суд в Московской области 25 ноября приступит к рассмотрению иска о взыскании 6,5 миллиарда рублей с бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что первое заседание по иску назначено на 25 ноября. Заявителями по нему значатся компании "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", "Домодедово Пэссенджер Терминал", "Асьенда Инвестментс Лимитед" и "Домодедово Интегрейшн". Сумма заявленных к ответчикам Каменщику и Когану требований – 6 миллиардов 509 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению. Уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО "ДМЕ Холдинг" является Российская Федерация. Каменщик 1 июля направил в апелляционный суд ходатайство "о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции" и одновременно ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Оба ходатайства были отклонены. Десятый арбитражный апелляционный суд 1 сентября оставил решение без изменений, отклонив жалобы бывших бенефициаров "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение первой инстанции, оно вступило в силу. Решение обжаловано в кассации. Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг". На предварительном заседании в феврале суд по ходатайству истца перешел к рассмотрению дела в закрытом режиме. Представители "Домодедово" высказывались против, заявив тогда, что в публикациях СМИ со ссылкой на иск появилась недостоверная информация и "общество должно знать правду". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. Кроме того, в конце октября Домодедовский городской суд Московской области удовлетворил инициированный Генеральной прокуратурой РФ иск к Каменщику и Когану на сумму более 3 миллиардов рублей. В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности был выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний Домодедово налогов, сборов, страховых взносов и штрафов, уточняли в ГП.

