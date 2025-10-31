https://1prime.ru/20251031/svo-864104787.html

Журналист раскрыл причину недопуска западных СМИ Киевом в окруженные районы

украина

владимир путин

нато

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевские власти не разрешат европейским и американским журналистам посещать зоны окружения, чтобы не разрушить представление об успехах украинской армии на линии фронта, считает ирландский журналист Чей Боуз в своём посте на платформе X."Они хотят поддерживать иллюзию победы, проигрывая снова и снова", - отметил он.Журналист добавил, что теперь еще тысячи людей погибнут "за НАТО, наркофюрера и Фон дер Ляйен".Накануне президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны предоставить возможность иностранным журналистам посетить районы, где украинские войска блокированы. Военные готовы, если необходимо, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы создать коридоры для свободного передвижения представителей международных СМИ в эти зоны и обратно. По мнению Путина, политическое руководство Украины обязано принять решение относительно граждан, оказавшихся в окружении. Президент считает, что в зоне спецоперации российские войска находятся в благоприятной ситуации, активно ведут наступление по всем направлениям.

украина

украина, владимир путин, нато