31.10.2025
Журналист раскрыл причину недопуска западных СМИ Киевом в окруженные районы
Журналист раскрыл причину недопуска западных СМИ Киевом в окруженные районы
Журналист раскрыл причину недопуска западных СМИ Киевом в окруженные районы
Киевские власти не разрешат европейским и американским журналистам посещать зоны окружения, чтобы не разрушить представление об успехах украинской армии на... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T16:07+0300
2025-10-31T16:07+0300
украина
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853345153_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_12f5a6ce810ff0c6bb626f0d2ef42181.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевские власти не разрешат европейским и американским журналистам посещать зоны окружения, чтобы не разрушить представление об успехах украинской армии на линии фронта, считает ирландский журналист Чей Боуз в своём посте на платформе X."Они хотят поддерживать иллюзию победы, проигрывая снова и снова", - отметил он.Журналист добавил, что теперь еще тысячи людей погибнут "за НАТО, наркофюрера и Фон дер Ляйен".Накануне президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны предоставить возможность иностранным журналистам посетить районы, где украинские войска блокированы. Военные готовы, если необходимо, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы создать коридоры для свободного передвижения представителей международных СМИ в эти зоны и обратно. По мнению Путина, политическое руководство Украины обязано принять решение относительно граждан, оказавшихся в окружении. Президент считает, что в зоне спецоперации российские войска находятся в благоприятной ситуации, активно ведут наступление по всем направлениям.
украина
украина, владимир путин, нато
УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО
16:07 31.10.2025
 
Журналист раскрыл причину недопуска западных СМИ Киевом в окруженные районы

Боуз: Киев не пустит журналистов на передовую ради поддержки иллюзии победы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевские власти не разрешат европейским и американским журналистам посещать зоны окружения, чтобы не разрушить представление об успехах украинской армии на линии фронта, считает ирландский журналист Чей Боуз в своём посте на платформе X.
"Они хотят поддерживать иллюзию победы, проигрывая снова и снова", - отметил он.
Журналист добавил, что теперь еще тысячи людей погибнут "за НАТО, наркофюрера и Фон дер Ляйен".
Накануне президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны предоставить возможность иностранным журналистам посетить районы, где украинские войска блокированы. Военные готовы, если необходимо, приостановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы создать коридоры для свободного передвижения представителей международных СМИ в эти зоны и обратно.
По мнению Путина, политическое руководство Украины обязано принять решение относительно граждан, оказавшихся в окружении.
Президент считает, что в зоне спецоперации российские войска находятся в благоприятной ситуации, активно ведут наступление по всем направлениям.
УКРАИНАВладимир ПутинНАТО
 
 
