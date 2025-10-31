https://1prime.ru/20251031/vsu-864083858.html
Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах
Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах - 31.10.2025, ПРАЙМ
Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах
Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T03:17+0300
2025-10-31T03:17+0300
2025-10-31T03:17+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
валерий герасимов
всу
вс рф
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864083858.jpg?1761869820
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Во всех населенных пунктах, которые были захвачены украинскими боевиками, огромное количество захоронений в садах, огородах, возле домов, так как похоронить человека в тех условиях было просто нереально… Это люди, которые там жили, и по разным причинам умирали", - сказал Мирошник.
По его словам, он неоднократно общался с людьми, которые организовывали похоронные команды.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, мид рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, МИД РФ
Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах
Мирошник: жители освобожденных Курской области хоронили односельчан в огородах
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Во всех населенных пунктах, которые были захвачены украинскими боевиками, огромное количество захоронений в садах, огородах, возле домов, так как похоронить человека в тех условиях было просто нереально… Это люди, которые там жили, и по разным причинам умирали", - сказал Мирошник.
По его словам, он неоднократно общался с людьми, которые организовывали похоронные команды.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.