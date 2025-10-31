https://1prime.ru/20251031/vsu-864083858.html

Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах

Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах - 31.10.2025, ПРАЙМ

Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах

Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T03:17+0300

2025-10-31T03:17+0300

2025-10-31T03:17+0300

общество

экономика

россия

рф

владимир путин

валерий герасимов

всу

вс рф

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864083858.jpg?1761869820

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Во всех населенных пунктах, которые были захвачены украинскими боевиками, огромное количество захоронений в садах, огородах, возле домов, так как похоронить человека в тех условиях было просто нереально… Это люди, которые там жили, и по разным причинам умирали", - сказал Мирошник. По его словам, он неоднократно общался с людьми, которые организовывали похоронные команды. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, мид рф