Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах
Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах
Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... | 31.10.2025, ПРАЙМ
03:17 31.10.2025
 
Жители освобожденных от ВСУ Курской области хоронили односельчан в огородах

Мирошник: жители освобожденных Курской области хоронили односельчан в огородах

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жители населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, хоронили односельчан в огородах и садах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Во всех населенных пунктах, которые были захвачены украинскими боевиками, огромное количество захоронений в садах, огородах, возле домов, так как похоронить человека в тех условиях было просто нереально… Это люди, которые там жили, и по разным причинам умирали", - сказал Мирошник.
По его словам, он неоднократно общался с людьми, которые организовывали похоронные команды.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
