Курс рубля умеренно снижается к юаню

Курс рубля демонстрирует умеренное снижение к юаню в первые часы последних торгов месяца, следует из данных Московской биржи. | 31.10.2025, ПРАЙМ

экономика

рынок

псб

ук альфа-капитал

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует умеренное снижение к юаню в первые часы последних торгов месяца, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.04 мск растет на 3 копейки относительно предыдущего закрытия - до 11,32 рубля. "Сегодня ориентируемся на закрепление стоимости юаня в верхней части текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей", - отмечает Денис Попов из ПСБ. "Общий тренд на повышение курса иностранных валют сохраняется — пока в страну всё ещё продолжает поступать выручка за нефть, проданную по более высокой цене несколько месяцев назад, но скоро начнут играть роль более актуальные, низкие цены", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рассчитывая на дальнейший рост активности импортёров, мы сохраняем ожидания смещения курсовых котировок к концу осени в диапазон 11,5-12 рублей за юань", - заключает Попов.

