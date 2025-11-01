https://1prime.ru/20251101/karakas-864117565.html

В Венесуэле открыли первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

В Венесуэле открыли первый прямой рейс из Каракаса в Петербург - 01.11.2025, ПРАЙМ

В Венесуэле открыли первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург торжественно открыт в международном аэропорту имени Симона Боливара, сообщило посольство... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T07:20+0300

2025-11-01T07:20+0300

2025-11-01T07:39+0300

бизнес

россия

венесуэла

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864117565.jpg?1761971983

МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург торжественно открыт в международном аэропорту имени Симона Боливара, сообщило посольство России в Венесуэле. "Воздушный мост, соединяющий сердца наших народов. Он символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и совместным проектам", - заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит диппредставительство в своем Telegram-канале. В посольстве отметили, что новый маршрут Каракас - Санкт-Петербург стал ещё одним шагом к расширению гуманитарных связей и взаимопонимания между Россией и Венесуэлой, которых "объединяет общее видение справедливого многополярного мира". В рамках церемонии в аэропорту прошла презентация фотовыставки "Блистательный Санкт-Петербург", посвящённой истории и архитектуре города на Неве.

венесуэла

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, венесуэла, санкт-петербург