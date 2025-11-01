Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
венесуэла
санкт-петербург
МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург торжественно открыт в международном аэропорту имени Симона Боливара, сообщило посольство России в Венесуэле. "Воздушный мост, соединяющий сердца наших народов. Он символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и совместным проектам", - заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит диппредставительство в своем Telegram-канале. В посольстве отметили, что новый маршрут Каракас - Санкт-Петербург стал ещё одним шагом к расширению гуманитарных связей и взаимопонимания между Россией и Венесуэлой, которых "объединяет общее видение справедливого многополярного мира". В рамках церемонии в аэропорту прошла презентация фотовыставки "Блистательный Санкт-Петербург", посвящённой истории и архитектуре города на Неве.
венесуэла
санкт-петербург
07:20 01.11.2025 (обновлено: 07:39 01.11.2025)
 
В Венесуэле открыли первый прямой рейс из Каракаса в Петербург

МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург торжественно открыт в международном аэропорту имени Симона Боливара, сообщило посольство России в Венесуэле.
"Воздушный мост, соединяющий сердца наших народов. Он символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и совместным проектам", - заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит диппредставительство в своем Telegram-канале.
В посольстве отметили, что новый маршрут Каракас - Санкт-Петербург стал ещё одним шагом к расширению гуманитарных связей и взаимопонимания между Россией и Венесуэлой, которых "объединяет общее видение справедливого многополярного мира".
В рамках церемонии в аэропорту прошла презентация фотовыставки "Блистательный Санкт-Петербург", посвящённой истории и архитектуре города на Неве.
 
