В Венесуэле открыли первый прямой рейс из Каракаса в Петербург
В Венесуэле открыли первый прямой рейс из Каракаса в Петербург
2025-11-01T07:20+0300
2025-11-01T07:20+0300
2025-11-01T07:39+0300
МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса в Санкт-Петербург торжественно открыт в международном аэропорту имени Симона Боливара, сообщило посольство России в Венесуэле. "Воздушный мост, соединяющий сердца наших народов. Он символизирует укрепление дружбы между Россией и Венесуэлой, открывает путь к новым путешествиям, встречам и совместным проектам", - заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит диппредставительство в своем Telegram-канале. В посольстве отметили, что новый маршрут Каракас - Санкт-Петербург стал ещё одним шагом к расширению гуманитарных связей и взаимопонимания между Россией и Венесуэлой, которых "объединяет общее видение справедливого многополярного мира". В рамках церемонии в аэропорту прошла презентация фотовыставки "Блистательный Санкт-Петербург", посвящённой истории и архитектуре города на Неве.
