Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/minpromtorg-864115229.html
Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов
Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов - 01.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Российские предприятия вагоностроения готовы увеличивать объемы производства своей продукции - кроме того, Минпромторг РФ... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T04:04+0300
2025-11-01T04:04+0300
бизнес
промышленность
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864115229.jpg?1761959096
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Российские предприятия вагоностроения готовы увеличивать объемы производства своей продукции - кроме того, Минпромторг РФ рассчитывает, что заказчики смогут вернуться к более масштабным объемам контрактации вагонов, рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник-2025". "Рассчитываем, что по мере восстановления спроса, наращивания темпов обновления парка таких вагонов, а также решения текущих инфраструктурных вопросов заказчики смогут вернуться к более масштабным объемам контрактации. Наши предприятия, в свою очередь, готовы к увеличению объемов производства", - сказал министр об отрасли вагоностроения в России. Алиханов добавил, что на сегодняшний день в России развиты мощности для выпуска порядка 80 тысяч вагонов ежегодно. Ранее Росстат сообщал, что производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре текущего года года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 41,5 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 47,4%, до 3,6 тысячи единиц. Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев снизился на 12,5% - до 988 единиц, в том числе в сентябре - на 28,4%, до 111 единиц.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, росстат
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Росстат
04:04 01.11.2025
 
Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов

Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Российские предприятия вагоностроения готовы увеличивать объемы производства своей продукции - кроме того, Минпромторг РФ рассчитывает, что заказчики смогут вернуться к более масштабным объемам контрактации вагонов, рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник-2025".
"Рассчитываем, что по мере восстановления спроса, наращивания темпов обновления парка таких вагонов, а также решения текущих инфраструктурных вопросов заказчики смогут вернуться к более масштабным объемам контрактации. Наши предприятия, в свою очередь, готовы к увеличению объемов производства", - сказал министр об отрасли вагоностроения в России.
Алиханов добавил, что на сегодняшний день в России развиты мощности для выпуска порядка 80 тысяч вагонов ежегодно.
Ранее Росстат сообщал, что производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре текущего года года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 41,5 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 47,4%, до 3,6 тысячи единиц. Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев снизился на 12,5% - до 988 единиц, в том числе в сентябре - на 28,4%, до 111 единиц.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала