Минпромторг рассчитывает на увеличение объемов производства вагонов

2025-11-01T04:04+0300

2025-11-01T04:04+0300

2025-11-01T04:04+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Российские предприятия вагоностроения готовы увеличивать объемы производства своей продукции - кроме того, Минпромторг РФ рассчитывает, что заказчики смогут вернуться к более масштабным объемам контрактации вагонов, рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник-2025". "Рассчитываем, что по мере восстановления спроса, наращивания темпов обновления парка таких вагонов, а также решения текущих инфраструктурных вопросов заказчики смогут вернуться к более масштабным объемам контрактации. Наши предприятия, в свою очередь, готовы к увеличению объемов производства", - сказал министр об отрасли вагоностроения в России. Алиханов добавил, что на сегодняшний день в России развиты мощности для выпуска порядка 80 тысяч вагонов ежегодно. Ранее Росстат сообщал, что производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре текущего года года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 41,5 тысячи единиц, в том числе в сентябре - на 47,4%, до 3,6 тысячи единиц. Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев снизился на 12,5% - до 988 единиц, в том числе в сентябре - на 28,4%, до 111 единиц.

