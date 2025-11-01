https://1prime.ru/20251101/operatory-864114489.html
Операторы начнут блокировать сим-карты россиян
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Операторы связи РФ начнут блокировать сим-карты россиян, если число абонентских номеров, оформленных на одного человека, превышает 20. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 ноября.
Так, если гражданин не расторг лишние договоры, операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам - как корпоративным, так и личным. Кроме того, оператор связи с 1 ноября обязан прекратить обслуживание номера, по которому не подтверждены данные владельца.
Согласно документу, в первую очередь операторы будут проверять абонентов, которые заключили договор на оказание услуг связи до 1 апреля 2025 года. Именно тогда в силу вступили нормы, запрещающие операторам связи продавать россиянам сим-карты, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров.
Ранее в Минцифры РФ отмечали, что цель ограничения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству.
Количество оформленных номеров можно узнать при помощи сервиса "Сим-карты" на "Госуслугах", а также в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе. Неактуальные договоры на оказание услуг связи можно расторгнуть, обратившись к оператору в салон связи или подав заявление на "Госуслугах" в разделе "Сим-карты". Процедура отключения может занимать несколько дней.
Аналогичное ограничение для иностранцев вступило в силу с 1 января 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 сим-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.
